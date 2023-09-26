Умер рэпер Нашон Бридлав, известный по фильму «Восьмая миля»

Нашон Бридлав сыграл роль Лотто в фильме «Восьмая миля», звездой которого был другой рэпер — Эминем. Он также был известен под псевдонимом Окс (Ox). Бридлав записал саундтрек к ленте «Мойка», в которой снимались Dr. Dre и Снуп Догг.