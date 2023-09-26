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Умер рэпер Нашон Бридлав, известный по фильму «Восьмая миля»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:08

Рэпер Нашон Бридлав, снимавшийся в фильме «Восьмая миля», скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на семью артиста.

Родственник Бридлава рассказал, что тот скончался во сне в воскресенье, 24 сентября, у себя дома в Нью-Джерси. Причина смерти рэпера пока остается неизвестной.

«Светлая память одному из немногих эмси, победивших Эминема… Лотто из „Восьмой мили“. Которого друзья с любовью называли Окс. Нам будет не хватать твоего упорства и напористости», — сказал музыкант Микки Факц.

Нашон Бридлав сыграл роль Лотто в фильме «Восьмая миля», звездой которого был другой рэпер — Эминем. Он также был известен под псевдонимом Окс (Ox). Бридлав записал саундтрек к ленте «Мойка», в которой снимались Dr. Dre и Снуп Догг.

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