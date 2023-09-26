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Риз Ахмед тестирует силу любви в трейлере «Ногтей»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:13

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер фильма «Ногти», снятого греческим режиссером Христосом Нику («Яблоки»). В нем снялись Джесси Бакли («Чернобыль»), Риз Ахмед («Звук металла») и Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»).

Лента рассказывает о работниках института, в котором исследуют любовь и привлекательность. В учреждении установлена машина, способная определить, влюблены ли люди.

Ученые убеждены, что человек может испытывать чувства только к одному партнеру. Но эта теория подвергается сомнению, когда сотрудница института проявляет интерес к своему коллеге, несмотря на наличие бойфренда, прошедшего вместе с ней тест.

Запутавшуюся в чувствах сотрудницу института по имени Анна сыграла Бакли, а ее бойфренда — Уайт. Ахмед выступил в роли ученого, который вызывает у Анны противоречивые чувства.

«Ногти» выйдут на экраны кинотеатров 27 октября, а на стриминговом сервисе Apple TV появятся 3 ноября. В фильме можно будет увидеть Люка Уилсона и Энни Мерфи. Сценарий картины написали Нику, Ставрос Раптис и Сэм Штайнер.

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Риз АхмедДжесси БаклиЛюк УилсонСтаврос Раптис
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