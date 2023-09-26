Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы. Машину связывают с Игорем Сечиным

Издание обратило внимание на номер «мерседеса» с буквами ЕКХ. Такой в прошлом связывали с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. На данный момент неизвестно, за кем закреплено авто, но оно сохранило мигалки, с которыми начальник госкорпорации ездил в 2017 году. Тогда представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил, что его боссу можно использовать спецсигналы, так как он является секретарем правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса.