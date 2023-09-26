Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы. Машину связывают с Игорем Сечиным

Baza опубликовала видео ДТП в центре Москвы c участием кортежа из черного «мерседеса» и двух полицейских машин. Одна из них врезалась в джип на перекрестке на Остоженке.
Столкновение случилось у дома по Остоженке, 10. «Мерседес» в окружении полицейских проехал сначала один светофор на красный свет, а затем и второй. В этот момент шедшее первым полицейское авто влетело в джип, от удара его развернуло на 180 градусов. «Мерседес» вместе с другой машиной полиции продолжили движение и покинули место ДТП, добавляет телеграм-канал.
Baza отмечает, что по правилам дорожного движения машина со спецсигналом имеет приоритет только при применении специального звукового сигнала, причем водитель должен убедиться, что его пропускают. Однако очевидцы рассказали изданию, что никаких звуков кортеж не издавал, а значит, нарушил принцип приоритета.
Издание обратило внимание на номер «мерседеса» с буквами ЕКХ. Такой в прошлом связывали с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. На данный момент неизвестно, за кем закреплено авто, но оно сохранило мигалки, с которыми начальник госкорпорации ездил в 2017 году. Тогда представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил, что его боссу можно использовать спецсигналы, так как он является секретарем правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Сейчас, общаясь с авторами телеграм-канала «Подъем», Леонтьев ответил, что не в курсе информации о ДТП. В пресс-службу столичного управления МВД данных об аварии также не поступало.