Натали Портман становится третьей лишней в отношениях Джулианны Мур в трейлере «Май, декабрь»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Май, декабрь». Картина выйдет 1 декабря на стриминговом сервисе Netflix.
В ней обладательница премии «Оскар» Натали Портман сыграла знаменитую голливудскую актрису, которая приезжает в небольшой город, чтобы подготовиться к съемкам в новом фильме и встретиться с прототипом своей героини.
Персонажу Портман предстоит рассказать на экране историю скандального романа взрослой женщины в исполнении Джулианны Мур и школьника. Спустя двадцать лет после начала их отношений возлюбленные по-прежнему вместе и женаты.
Как показывает трейлер, поначалу они с радостью приветствуют кинозвезду у них дома, желая поделиться с ней своей историей. Однако вскоре напряжение между актрисой и женщиной, которую она изобразит в кино, нарастает.
«Она действует мне на нервы. Она буквально повсюду, куда я ни взгляну», — в слезах говорит героиня Мур в ролике. Ее супруг тем временем начинает задаваться вопросом: так ли они влюблены с женой, как говорят окружающим.
Режиссером фильма выступил Тодд Хейнс («Вдали от рая», «Кэрол»). Сценарий фильма написали Сэми Берч и Алекс Механик. Среди продюсеров картины — Кристин Вашон из Killer Films и Уилл Феррелл, а также Портман.
Премьера картины «Май, декабрь» состоялась на Каннском кинофестивале 20 мая. Лента получила шестиминутные овации стоя. Она стала уже четвертым проектом Хейнса, в который он пригласил Мур.
Ранее The Hollywood Reporter охарактеризовал «Май, декабрь» как «сложную драму, которая по сути своей интимна и в то же время отстраненна, временами почти клинически». Сам Хейнс назвал картину редким случаем, когда в центре истории оказываются «столь неотразимые женские персонажи».