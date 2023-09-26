Google закроет Google Podcasts, его контент переместят в YouTube Music

Ранее в этом году корпорация пообещала добавить поддержку подкастов в YouTube Music в США, к концу 2023-го эта функция станет доступна пользователям по всему миру. Кроме этого, видеохостинг позволит подкастерам загружать контент через RSS-каналы. Пользователи Google Podcasts также смогут перенести подписки в любое другое удобное приложение посредством OPML-файла либо переместиться в YouTube Music с помощью инструмента миграции и добавления RSS-каналов в библиотеку.
Google планирует расширить функции YouTube и сделать его более дружелюбным для подкастеров, сервис получит больше функций, ориентированных на поиск и обсуждение длинных аудиозаписей, а также переключение между аудиоподкастами и видео. Компания отмечает, что ее план отражает то, как люди уже слушают подкасты. По данным аналитиков из Edison, около 23% аудитории подкастов в США чаще всего пользуются YouTube, в то время как Google Podcasts — всего 4%.
«Мы знаем, что переход займет время, однако перемены позволят нам создать потрясающий продукт и объединить два направления, от этого выиграют контентмейкеры и артисты, а слушатели получат лучший опыт использования Podcasts», — поясняется в блоге YouTube.
«На данный момент ничего не меняется, и поклонники по-прежнему будут иметь доступ к YouTube, YouTube Music и Google Podcasts. Мы стремимся к прозрачности в информировании наших пользователей и подкастеров о будущих изменениях, и в ближайшие месяцы мы сможем больше рассказать об этом процессе», — говорится в сообщении.