Google закроет Google Podcasts, его контент переместят в YouTube Music

Google планирует расширить функции YouTube и сделать его более дружелюбным для подкастеров, сервис получит больше функций, ориентированных на поиск и обсуждение длинных аудиозаписей, а также переключение между аудиоподкастами и видео. Компания отмечает, что ее план отражает то, как люди уже слушают подкасты. По данным аналитиков из Edison, около 23% аудитории подкастов в США чаще всего пользуются YouTube, в то время как Google Podcasts — всего 4%.