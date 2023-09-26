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Путин поддержал идею возродить Царскосельский лицей. Учреждение назовут «президентским»

Максим Саблин
Сегодня в 16:13

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил Владимиру Путину возродить Царскосельский лицей в Петербурге как учебное заведение, говорится в расшифровке на сайте президента России.

«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил Комиссаров

По замыслу ректора, в новом заведении молодежь будут готовить «с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

Хотя сейчас в здании императорского лицея расположен музей, Комиссаров предлагает частично использовать его площади, а частично — новые. При этом он пообещал самостоятельно найти средства и вернуться к Путину с готовым проектом.

«Конечно, нам нужна Ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей Президента Российской Федерации», — отметил Комиссаров.

«Хорошо. Давайте», — ответил ему Путин.

Императорский Царский лицей был основан по приказу Александра I в 1811 году и действовал в Петербурге до 1843 года, туда принимали исключительно дворянских детей. Его наиболее известным выпускником стал поэт Александр Пушкин

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