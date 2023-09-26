Продюсер «Скотт Пилигрим жмет на газ»: «Если бы мы снимали фильм, мы были бы дороже „Аватара“»

Грабински не хочет, чтобы мультсериал не был похож на прошлые проекты о Скотте Пилигриме. «Я хочу, чтобы наш проект уважал и дополнял первоисточник в том же ключе, что и фильм Эдгара Райта. Чтобы вы могли посмотреть его фильм, затем открыли комиксы или наоборот. А может, вы сначала посмотрите наше шоу, затем запустите видеоигру и только потом прочитаете комиксы и увидите фильм. Чтобы порядок не имел значения и всё как бы подпитывало друг друга», — добавил он.