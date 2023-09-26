Продюсер «Скотт Пилигрим жмет на газ»: «Если бы мы снимали фильм, мы были бы дороже „Аватара“»

Исполнительный продюсер и сценарист мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» БенДэвид Грабински в интервью журналу Empire похвастался масштабными экшен-сценами проекта. По его оценке, если бы их снимали с живыми актерами, бюджет проекта оказался бы выше, чем у «Аватара».
«В эпизодах 2 и 3 у нас есть длинная экшен-сцена, которую было бы слишком дорого снимать вживую, наш бюджет бы превысил „Аватар“, она настолько невероятно огромная. Вживую мы бы снимали всё 10 лет и процесс был бы хуже, чем на площадке „Апокалипсиса сегодня“. Но нам [мультипликаторам] не пришлось сдерживаться, у нас не было ограничений», — рассказал Грабински.
Он также поделился, что авторы сериала решили поэкспериментировать над сюжетом. «Некоторые из моих любимых сцен были придуманы уже в процессе работы, сильно после создания сценария. В какой‑то момент мы сказали себе: „Стоп, герои живут в мире, где у веганов есть особые силы, а люди внезапно начинают петь песни. Черт побери, почему у нас здесь настолько обычный сюжетный поворот?“» — вспоминает продюсер.
Грабински не хочет, чтобы мультсериал не был похож на прошлые проекты о Скотте Пилигриме. «Я хочу, чтобы наш проект уважал и дополнял первоисточник в том же ключе, что и фильм Эдгара Райта. Чтобы вы могли посмотреть его фильм, затем открыли комиксы или наоборот. А может, вы сначала посмотрите наше шоу, затем запустите видеоигру и только потом прочитаете комиксы и увидите фильм. Чтобы порядок не имел значения и всё как бы подпитывало друг друга», — добавил он.
«Скотт Пилигрим жмет на газ» появится на Netflix 17 октября. В его озвучке поучаствуют актеры из картины Эдгара Райта и вернутся к своим ролям. Зрители услышат голоса Майкла Серы, Мэри Элизабет Уинстед, Кирана Калкина, Криса Эванса, Бри Ларсон, Анны Кендрик и Обри Плазы.