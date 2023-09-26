Starz закрыл рестлинг-драму «Хилы» после второго сезона

Канал Starz принял решение закрыть сериал «Хилы» со Стивеном Эмеллом и Александером Людвигом в главных ролях после второго сезона. Об этом сообщает Variety.
Причина отмены шоу не называется. СМИ считают, что, скорее всего, дело в низких рейтингах из‑за отсутствия рекламной кампании от главных звезд сериала. Из‑за продолжающейся забастовки актеров в США они не могут рекламировать проекты.
Это не единственный проект, который попал под закрытие. Starz также отказался от сериалов «Управляй миром», «Слепые пятна» и шоу «The Venery of Samantha Bird», производство которого остановилось из‑за забастовки сценаристов США в мае.
Сериал «Хилы» рассказывает о двух братьях Спейд — Джеке и Эйсе, которые объединяются на ринге, чтобы возродить наследие их отца, занимавшегося рестлингом. Попутно они пытаются выяснить, кто же из них самый главный хил (отрицательный персонаж в рестлинге).
Шоураннером рестлинг-драмы выступил Майк О’Мэлли («Бесстыжие»), а сценаристом — Майкл Уолдрон («Локи»).