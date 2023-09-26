Starz закрыл рестлинг-драму «Хилы» после второго сезона

Сериал «Хилы» рассказывает о двух братьях Спейд — Джеке и Эйсе, которые объединяются на ринге, чтобы возродить наследие их отца, занимавшегося рестлингом. Попутно они пытаются выяснить, кто же из них самый главный хил (отрицательный персонаж в рестлинге).