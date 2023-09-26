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Starz закрыл рестлинг-драму «Хилы» после второго сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:17

Канал Starz принял решение закрыть сериал «Хилы» со Стивеном Эмеллом и Александером Людвигом в главных ролях после второго сезона. Об этом сообщает Variety.

Причина отмены шоу не называется. СМИ считают, что, скорее всего, дело в низких рейтингах из‑за отсутствия рекламной кампании от главных звезд сериала. Из‑за продолжающейся забастовки актеров в США они не могут рекламировать проекты.

Это не единственный проект, который попал под закрытие. Starz также отказался от сериалов «Управляй миром», «Слепые пятна» и шоу «The Venery of Samantha Bird», производство которого остановилось из‑за забастовки сценаристов США в мае.

Сериал «Хилы» рассказывает о двух братьях Спейд — Джеке и Эйсе, которые объединяются на ринге, чтобы возродить наследие их отца, занимавшегося рестлингом. Попутно они пытаются выяснить, кто же из них самый главный хил (отрицательный персонаж в рестлинге).

Шоураннером рестлинг-драмы выступил Майк О’Мэлли («Бесстыжие»), а сценаристом — Майкл Уолдрон («Локи»).

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