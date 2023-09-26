Ирландский университет открыл набор на курс по инфлюэнсингу

Юго-Восточный технологический университет в Карлоу (SETU) открыл набор на курс по программе «Бакалавр гуманитарных наук по созданию контента и социальным сетям».
Длина курса составляет три года. На нем студентов научат редактированию видео и аудио, творческому письму, PR, SMM, маркетингу, культурологии и бизнес-навыкам.
«Ваши родные и друзья жалуются на то, что вы постоянно сидите в телефоне? Что ж, теперь у вас есть шанс использовать все это время, проведенное за экраном, с пользой, доказав, что вы можете сделать успешную и увлекательную карьеру, используя свои цифровые устройства для общения с миллионами людей по всему миру», — говорится на сайте вуза.
Подать заявку на обучение можно до ноября, первый поток учащихся ожидается уже в сентябре 2024-го. В вузе утверждают, что по окончании программы выпускник сможет «начать активную работу в СМИ в мире бизнеса, проведения кампаний, продаж и влияния».