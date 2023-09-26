Ирландский университет открыл набор на курс по инфлюэнсингу

«Ваши родные и друзья жалуются на то, что вы постоянно сидите в телефоне? Что ж, теперь у вас есть шанс использовать все это время, проведенное за экраном, с пользой, доказав, что вы можете сделать успешную и увлекательную карьеру, используя свои цифровые устройства для общения с миллионами людей по всему миру», — говорится на сайте вуза.