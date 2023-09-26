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Китаец попытался вывезти полмиллиона рублей в кроссовках. Он не понял, надо ли их декларировать

Виктория Шанина
Сегодня в 13:21

Гражданин Китая попытался скрытно вывезти 470 тыс. рублей из России под стельками обуви. Об этом в своем телеграм-канале пишет Ксения Собчак.

Мужчина возвращался в родную страну на рейсовом автобусе. Таможенники настигли его на автомобильном пункте пропуска Краскино в Приморском крае.

Сотрудников таможни привлекло странное поведение китайца во время прохождения металлоискателя. Служебная собака указала на кроссовки — там оказались 94 пятитысячные купюры.

По словам мужчины, эти деньги он честно заработал в России, а скрыть от таможенной службы их попытался, поскольку не понял, нужно ли декларировать такую сумму. Как оказалось, делать этого не надо было, но его привлекли к ответственности за попытку скрыть деньги от таможенного контроля.

Против гражданина Китая возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП (сокрытие товаров от таможенного контроля). Ему грозит штраф до трехкратного размера сокрытых средств.

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Ксения Собчак
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