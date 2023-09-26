Китаец попытался вывезти полмиллиона рублей в кроссовках. Он не понял, надо ли их декларировать

По словам мужчины, эти деньги он честно заработал в России, а скрыть от таможенной службы их попытался, поскольку не понял, нужно ли декларировать такую сумму. Как оказалось, делать этого не надо было, но его привлекли к ответственности за попытку скрыть деньги от таможенного контроля.