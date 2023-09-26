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Hobby World построит завод по производству настолок за 500 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 12:28

Издательство настольных игр Hobby World построит собственный завод под Тверью. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Михаил Акулов.

Завод расположится в промышленном парке «Боровлево-3», по задумке, произойдет это к весне 2025 года. Потратить на строительство Hobby World планирует в районе 500 млн рублей.

Мощность производства составит 9 млн экземпляров в год. Сейчас Hobby World выпускает порядка 3 млн в арендованном помещении в Твери.

По словам Акулова, на заводе преимущественно будут производиться игры издательства, однако компания открыта к заказам от других представителей рынка. Также там будут отливать пластмассовые фигурки, которые раньше в основном импортировались.

Издательство Hobby World выпускает игры под брендами Hobby World и Magellan. В их числе: «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и другие.

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Михаил Акулов
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