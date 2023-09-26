Hobby World построит завод по производству настолок за 500 млн рублей

Издательство настольных игр Hobby World построит собственный завод под Тверью. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Михаил Акулов.
Завод расположится в промышленном парке «Боровлево-3», по задумке, произойдет это к весне 2025 года. Потратить на строительство Hobby World планирует в районе 500 млн рублей.
Мощность производства составит 9 млн экземпляров в год. Сейчас Hobby World выпускает порядка 3 млн в арендованном помещении в Твери.
По словам Акулова, на заводе преимущественно будут производиться игры издательства, однако компания открыта к заказам от других представителей рынка. Также там будут отливать пластмассовые фигурки, которые раньше в основном импортировались.
Издательство Hobby World выпускает игры под брендами Hobby World и Magellan. В их числе: «Особняки безумия», «Мафия. Вся семья в сборе», «Взрывные котята», «Свинтус» и другие.