Эмма Уотсон поступила в Оксфорд на курс писательского мастерства

Эмма Уотсон вновь поступила на магистратуру в Оксфорд, на курс писательского мастерства. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, «курс предназначен для пожилых людей и может проводиться на условиях неполного рабочего дня, что идеально подходит для Эммы».
Большую часть обучения актриса проведет онлайн. Очно присутствовать на занятиях ей придется всего четыре-пять дней в году. В эти дни Уотсон будет окружена охраной, так как недавно она подверглась нападению сталкера.
Первая попытка актрисы получить образование состоялась в 2010 году, когда она поступила в престижный Университет Брауна. Однако ей почти сразу же пришлось отложить учебу ради роли Гермионы в финальном части «Гарри Поттера». Затем Уотсон поступила в Оксфорд, где по итогу отучилась всего семестр. Актрисе не удалось доучиться из‑за бурного развития карьеры.
В настоящее время актриса давно нигде не снималась. Последней ее работой был драматический фильм Греты Гервиг 2019 года «Маленькие женщины». Свой перерыв Уотстон объяснила тем, что чувствовала себя некомфортно на съемках.