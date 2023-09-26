Эмма Уотсон поступила в Оксфорд на курс писательского мастерства

Первая попытка актрисы получить образование состоялась в 2010 году, когда она поступила в престижный Университет Брауна. Однако ей почти сразу же пришлось отложить учебу ради роли Гермионы в финальном части «Гарри Поттера». Затем Уотсон поступила в Оксфорд, где по итогу отучилась всего семестр. Актрисе не удалось доучиться из‑за бурного развития карьеры.