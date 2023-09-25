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Стала известна дата премьеры фильма «Брат 3» в прокате

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:10

Фильм «Брат 3», снятый режиссером Валерием Переверзевым («Варвара»), выйдет в российский кинопрокат 23 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании-дистрибутора HHG Владислава Пастернака.

Он рассказал, что картина в данный момент находится «на заключительной стадии постпродакшна: делаются звук и титры». Одновременно с этим ведутся переговоры с площадками, на которых покажут ленту.

Кроме того, команда «Брата 3» работает над созданием официальных рекламных материалов. Когда они появятся в российских городах, кинопрокатчик не уточнил.

Пастернак напомнил, что «Брат 3» станет полнометражным дебютом для Переверзева. Съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В них приняли участие Василий Карпенко, Александра Вознесенская, рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, Владимир и Юрий Торсуевы.

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