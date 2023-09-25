В Италии умер глава «Коза Ностры» Маттео Денаро

В Италии скончался глава мафиозной группировки «Коза Ностра» Маттео Денаро, которого называли «Дьяволом» и «Последним крестным отцом» Италии. О его смерти сообщила Русская служба Би-би-си.
Денаро умер в больнице после месяцев борьбы с раком. В госпиталь известного мафиози перевели из тюрьмы, где он оказался в январе 2023 года. До этого Денаро провел около 30 лет в бегах.
Глава «Коза Ностры» скончался в возрасте 61 лет. При жизни он получил заочный пожизненный приговор за несколько убийств, взрывы в Милане, Риме и Флоренции в 1993 году, а также другие преступления.
Самыми громкими преступления Денаро считается убийство в 1992 году прокуроров Джованни Фалькони и Паоло Борселлино, а также истязание 11-летнего мальчика Джузеппе ди Маттео — сына мафиози Сантино ди Маттео.
По словам самого Денаро, он мог бы «заполнить целое кладбище» телами своих жертв. Кроме того, мафиози занимался рэкетом, отмыванием денег, торговлей наркотиками.
Мэр города Л’Акуилы Пьерлуиджи Бионди прокомментировал смерть Денаро заявлением, что она стала «эпилогом существования, проведенного без раскаяния и сожаления, болезненной главы в современной истории, которую мы не можем стереть».