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Уилл Смит запускает подкаст о звездах рэпа 1980-х

Виктория Шанина
Вчера в 22:19

В октябре актер Уилл Смит запускает подкаст «Class of '88», посвященный американской хип-хоп-сцене 1980-х годов. Об этом пишет Billboard.

В новом подкасте Смит исследует быстрый подъем группы «Public Enemy», которая писала тексты о политике, проблемах журналистики и афроамериканского сообщества, а также поговорит о женщинах в рэп-индустрии, таких как Salt-N-Pepa и Куин Латифа.

Также Уилл Смит расскажет о карьере Дэррила Макдэниелса, Чака Ди, Ракима, DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince. А цифра «88» в названии подкаста — это отсылка к 1988 году, когда Уилл Смит и Jazzy Jeff выпустили дебютный студийный альбом «He’s the DJ, I’m the Rapper», один из треков с которого («Parents Just Don’t Understand») получил «Грэмми».

«Хип-хоп был ключевой частью моей жизни на протяжении более чем четырех десятилетий. Я взволнован тем, что смогу поделиться своим опытом и опытом некоторых из величайших легенд хип-хопа, углубляясь в происхождение одного из самых влиятельных жанров музыки в истории», — сказал Смит в комментарии Billboard.

Премьера восьмисерийного подкаста «Class of '88» запланирована на 26 октября. Послушать его можно будет на цифровых площадках Amazon Music и Audible.

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