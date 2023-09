Уилл Смит запускает подкаст о звездах рэпа 1980-х

Также Уилл Смит расскажет о карьере Дэррила Макдэниелса, Чака Ди, Ракима, DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince. А цифра «88» в названии подкаста — это отсылка к 1988 году, когда Уилл Смит и Jazzy Jeff выпустили дебютный студийный альбом «He’s the DJ, I’m the Rapper», один из треков с которого («Parents Just Don’t Understand») получил «Грэмми».