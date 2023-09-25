Уилл Смит запускает подкаст о звездах рэпа 1980-х

«Хип-хоп был ключевой частью моей жизни на протяжении более чем четырех десятилетий. Я взволнован тем, что смогу поделиться своим опытом и опытом некоторых из величайших легенд хип-хопа, углубляясь в происхождение одного из самых влиятельных жанров музыки в истории», — сказал Смит в комментарии Billboard.