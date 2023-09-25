Рик превратился в ногу и приготовил спагетти в трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

На ютуб-канале Adult Swim опубликовали трейлер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Он выйдет на экраны 15 октября.
Трейлер позволяет оценить новые голоса главных героев. Кто их озвучил, остается загадкой. Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.
Ройланд перестал озвучивать геров «Рика и Морти» после того, как был обвинен в домашнем насилии. Против аниматора выступила сначала бывшая подруга, а затем еще несколько человек сообщили о злоупотреблениях Ройланда.
В связи с этим авторам «Рика и Морти» пришлось внести изменения в актерский состав проекта. В него помимо неизвестных артистов вошли Кит Дэвид и Сьюзан Сарандон.
В новых эпизодах Рик отправится на поиски Рика Прайма — альтернативной версии героя, убившей свою семью. Помогают ему в преследовании Прайма Морти, а также несколько бывших соратников. Среди них — Птичья личность, президент США Кертис, Шестеренкоголовый и Мистер Жопосранчик.