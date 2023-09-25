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Рик превратился в ногу и приготовил спагетти в трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

Юлия Онодэра
Вчера в 21:45

На ютуб-канале Adult Swim опубликовали трейлер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Он выйдет на экраны 15 октября.

Трейлер позволяет оценить новые голоса главных героев. Кто их озвучил, остается загадкой. Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.

Ройланд перестал озвучивать геров «Рика и Морти» после того, как был обвинен в домашнем насилии. Против аниматора выступила сначала бывшая подруга, а затем еще несколько человек сообщили о злоупотреблениях Ройланда.

В связи с этим авторам «Рика и Морти» пришлось внести изменения в актерский состав проекта. В него помимо неизвестных артистов вошли Кит Дэвид и Сьюзан Сарандон.

В новых эпизодах Рик отправится на поиски Рика Прайма — альтернативной версии героя, убившей свою семью. Помогают ему в преследовании Прайма Морти, а также несколько бывших соратников. Среди них — Птичья личность, президент США Кертис, Шестеренкоголовый и Мистер Жопосранчик.

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Джастин РойландСьюзан Сарандон
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