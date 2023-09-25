Американский портал IGN опубликовал рейтинг лучших сериалов в истории телевидения. В него вошли 100 проектов, которые уже получили свое логическое завершение.
Лидером рейтинга стал сериал «Прослушка». Авторы списка сравнили криминальную драму HBO с романом Льва Толстого «Война и мир» и назвали ее «одним из самых полезных телевизионных „домашних заданий“».
На втором месте оказался анимационный ситком «Симпсоны», чье влияние на поп-культурный ландшафт, как отметили в издании, невозможно переоценить. «Его классические эпизоды бесконечно цитируют», — отметили в IGN.
Бронзу перечня получило шоу «Во все тяжкие». Его в медиа охарактеризовали как «душераздирающую, тревожную и шокирующую» историю о моральном разложении школьного учителя.
В топ-10 включили «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Клан Сопрано», «Безумцев», «Сумеречную зону», «Игру престолов» и «Парки и зоны отдыха». Последний сериал стал единственной комедией среди лидеров, за исключением «Симпсонов».
В рейтинг также попали «Остаться в живых», «Дрянь», «Звездный путь», «Хранители», «Сайнфелд», «Баффи — истребительница вампиров», «Чирс», «Я люблю Люси», анимационный «Бэтмен», «Офис», «Маппет-Шоу» и «Saturday Night Live».
«Доктор Кто» оказался на 46-й строчке, «Рик и Морти» — на 55-й, «Друзья» — на 56-й. «Южный Парк» поместили на 59-ю позицию, чуть выше «Чернобыля». «Призраки дома на холме» Майка Флэнагана получили 63-ю строчку, а «Секс в большом городе» — 70-ю.