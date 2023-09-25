IGN опубликовал рейтинг лучших сериалов в истории телевидения

«Доктор Кто» оказался на 46-й строчке, «Рик и Морти» — на 55-й, «Друзья» — на 56-й. «Южный Парк» поместили на 59-ю позицию, чуть выше «Чернобыля». «Призраки дома на холме» Майка Флэнагана получили 63-ю строчку, а «Секс в большом городе» — 70-ю.