Музыкальный стриминговый сервис Spotify начнет переводить подкасты на другие языки с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил Forbes.
Платформа намерена сотрудничать с компанией OpenAI. Благодаря этому на сервисе в скором времени появится функция «Голосовой перевод». Она позволит создавать версии подкастов на других языках, голос в которых будет похож на оригинал.
Новая функция будет основана на инструменте голосовой транскрипции под названием Whisper, который расшифровывает английскую речь и переводит записи на других языках на английский.
Первыми переводные версии подкастов появятся у проекта Лекса Фридмана («Lex Fridman Podcast»), «Диванного эксперта» («Armchair Expert») и «Дневника генерального директора» Стивена Бартлетта («The Diary of a CEO with Steven Bartlett»).
Эпизоды этих подкастов можно будет послушать на испанском языке, а в будущем, «в ближайшие дни и недели», как обещают в Spotify, также на французском и немецком. Переводы будут доступны в «Центре голосовых переводов».