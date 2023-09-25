Валерий Зорькин решением Совета Федерации назначен председателем Конституционного суда РФ на еще шесть лет, сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента. За него проголосовали единогласно 153 сенатора (85% от общего числа).
Кандидатуру 80-летнего Зорькина выдвинул Владимир Путин. В этом году он наградил главу КС орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Зорькин на своей должности «последовательно отстаивает верховенство Основного закона, букву и дух Конституции», а его работу отличают «государственное мышление, беспристрастность, верность фундаментальным основам права», говорил Путин.
Зорькин уже 20 лет бессменно возглавляет Конституционный суд, где начал работать более 30 лет назад. До 2012 года его избирали на трехлетний срок. По закону предельный возраст для судьи Конституционного суда — 70 лет. Однако на председателя это ограничение не распространяется.