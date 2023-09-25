Зорькин уже 20 лет бессменно возглавляет Конституционный суд, где начал работать более 30 лет назад. До 2012 года его избирали на трехлетний срок. По закону предельный возраст для судьи Конституционного суда — 70 лет. Однако на председателя это ограничение не распространяется.