В 2024 году пенсию увеличат в среднем на 1600 рублей

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 122 тыс. рублей в месяц (83 тыс. в 2023-м). Размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 до 565 тыс., а выплата по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих — с 33,2 до 49 тыс.