В 2024 году пенсию увеличат в среднем на 1600 рублей

В России пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсант».
В итоге с 1 января 2024 года средняя пенсия вырастет на 1600 рублей и составит 23,4 тыс. рублей. В следующем году вырастут и другие социальные пособия. Например, будет увеличен максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 122 тыс. рублей в месяц (83 тыс. в 2023-м). Размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 до 565 тыс., а выплата по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих — с 33,2 до 49 тыс.
Совокупный объем бюджета Социального фонда на 2024 год составит 16,2 трлн рублей, на выплату пенсий будет потрачено 10 триллионов. Еще 2,2 трлн выделят на меры поддержки молодых родителей, а 1,1 трлн — на оплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.