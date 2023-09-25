Совфед направит Нарусовой предупреждение из‑за поездки в страны НАТО

Совет Федерации направит сенатору Людмиле Нарусовой предупреждение из‑за того, что она без согласования посетила страны НАТО. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
«Мы на комитете [в понедельник] ждали Нарусову, но она не пришла. В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал Тимченко. Он пояснил, что у сенатора есть доступ к секретной информации.
ТАСС ссылается на информацию, что в начале августа Нарусова была в Испании. По словам Тимченко, 18 июля она улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу. В августе ее дочь, журналистка Ксения Собчак, опубликовала видео, рассказав, что находится в испанском городе Марбелья. На видеозаписи присутствовала и сама Нарусова, пишет РБК.
Нарусова в ответ сказала «Новостям», что «фейки не комментирует». А в разговоре с «Подъемом» сенатор назвала все глупостями.