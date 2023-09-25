Совфед направит Нарусовой предупреждение из‑за поездки в страны НАТО

«Мы на комитете [в понедельник] ждали Нарусову, но она не пришла. В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал Тимченко. Он пояснил, что у сенатора есть доступ к секретной информации.