ЦБ представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они посвящены Приволжью и Уралу

В октябре Центробанк представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.
По его словам, банкноты выполнены в современном стиле «в духе мировых трендов». Они также имеют больше защитных элементов, чем обновленные 100 рублей.
Тысячная купюра посвящена Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная — Уральскому. Банкноты сохранят свою цветовую палитру, подчеркивает зампред ЦБ.
Ранее Белов рассказывал, что экспертным группам было предложено более 30 объектов для обновленных купюр, окончательный выбор станет известен только на презентации.
Для тысячной купюры — Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», река Волга с различными видами и другие. А для пятитысячной — Дом Севастьянова, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и другие.
Сейчас на тысячной купюре изображены достопримечательности Ярославля — памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля, колокольня и церковь Иоанна Предтечи. На пятитысячной представлены знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н.Муравьеву-Амурскому, городская набережная, мост через реку Амур.