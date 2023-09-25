ЦБ представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они посвящены Приволжью и Уралу

Для тысячной купюры — Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», река Волга с различными видами и другие. А для пятитысячной — Дом Севастьянова, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и другие.