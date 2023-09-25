«Фонтанка»: в Ленинградской области найден мертвым режиссер БДТ Александр Никаноров

В районе Токсово Ленинградской области обнаружили мертвое тело режиссера БДТ им. Товстоногова Александра Никанорова, пропавшего три дня назад. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Mash на Мойке».
Тело обнаружили случайные люди, не связанные с поиском. Официально пока не было опознания, но все отличительные черты совпадают. По предварительным данным, постановщик покончил с собой.
По данным «Фонтанки», он уехал из дома на велосипеде, оставив в квартире телефон, паспорт и записку. Пропажу обнаружили 21 сентября. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово.
Никанорову было 40 лет. Режиссер работал в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Петербурге с 2014 года, а также выступал в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра.