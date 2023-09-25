«Фонтанка»: в Ленинградской области найден мертвым режиссер БДТ Александр Никаноров

Никанорову было 40 лет. Режиссер работал в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Петербурге с 2014 года, а также выступал в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра.