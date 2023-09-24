В сети появились кадры с Владимиром Путиным, снятые на отдыхе в Финляндии в 90-х

Позже они отправляются на рыбалку — в отличие от остальных, Путин сидит спиной к камере. Вернувшись на берег, тогдашняя жена Путина Людмила потрошит улов — щуку, также в кадр попадают их дочери. На кадрах также видно, как Путин пробует свои силы в дартс и сидит за столом, а рядом с его тарелкой стоят бокал вина и бутылка пива.