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В сети появились кадры с Владимиром Путиным, снятые на отдыхе в Финляндии в 90-х

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Финляндская телекомпания Yle показала видео с Владимиром Путиным, снятое в начале 90-х во время отдыха с тогдашним мэром Петербурга Анатолием Собчаком в Финляндии. Источник, передавший любительскую съемку, пожелал оставить анонимность.

Ролики записаны во время первомайских праздников вскоре после того, как Путин, которому тогда было около 40 лет и который был офицером КГБ, стал советником Собчака. Они играют в настольный теннис против телохранителей мэра.

Позже они отправляются на рыбалку — в отличие от остальных, Путин сидит спиной к камере. Вернувшись на берег, тогдашняя жена Путина Людмила потрошит улов — щуку, также в кадр попадают их дочери. На кадрах также видно, как Путин пробует свои силы в дартс и сидит за столом, а рядом с его тарелкой стоят бокал вина и бутылка пива.

Видео снимались на корпоративной вилле, принадлежащей финляндской компании Thomesto, которая импортировала древесину из РФ. Она располагалась на острове Торсо в Расеборге, примерно в 60 милях к западу от Хельсинки, на южном побережье Финляндии.

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КГБ СССР
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Владимир ПутинАнатолий СобчакЛюдмила Путина
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