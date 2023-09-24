В Москве ожидается похолодание. Оно будет ощущаться как сильное после теплых выходных

Почти всю следующую неделю в Москве ожидается дневная температура воздуха плюс 16–21 градусов, сообщает ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. После теплых выходных это покажется «сильнейшим похолоданием», отметил он.
«Погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье [24 сентября] — станет облачнее, пройдут кратковременные дожди. В понедельник осадки тоже ожидаются, а температура днем понизится до плюс 15–20 градусов», — сказал Вильфанд.
Ночная температура воздуха на неделе понизится до плюс 4–10 градусов. «Это значит, что и по утрам будет прохладно. Погода будет бодрить», — добавил метеоролог.
Чисто эмоционально похолодание будет восприниматься резко, но на деле температура будет выше нормы на 3–4 градуса — «очень комфортный конец сентября». В последующие дни, по словам Вильфанда, прогнозируется до плюс 16–21 градусов, а осадки не ожидаются.
Также в Москве прогнозируют высокий класс пожарной опасности. «Очень большие территории с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности, несмотря на то что сейчас уже конец сентября <…> В связи с потеплением климата период пожароопасного сезона увеличился. Это произошло именно с этого века», — объяснил Вильфанд.