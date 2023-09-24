В Москве ожидается похолодание. Оно будет ощущаться как сильное после теплых выходных

Также в Москве прогнозируют высокий класс пожарной опасности. «Очень большие территории с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности, несмотря на то что сейчас уже конец сентября <…> В связи с потеплением климата период пожароопасного сезона увеличился. Это произошло именно с этого века», — объяснил Вильфанд.