Смотрим первый полноценный трейлер спецэпизодов «Доктора Кто»

Вышел первый полноценный трейлер спецэпизодов «Доктора Кто» к 60-летию сериала, где к главной роли вернулся Дэвид Теннант. Роль «величайшего злодея» досталась Нилу Патрику Харрису.
В честь 60-летия «Доктора Кто» Би-би-си покажет три спецэпизода. По сюжету на Лондон упадет космический корабль, и Доктор вернется на Землю, чтобы защитить людей, а также свою подругу Донну Ноубл.
Точная дата выхода спецвыпусков пока не называется. Однако известно, что 60-летие первого эпизода классического сериала отмечается 23 ноября, поэтому ожидается, что три спецвыпуска выйдут именно в этот день.
После спецэпизодов роль пятнадцатого Доктора Кто исполнит Шути Гатва («Половое воспитание»), а его спутницы — Милли Гибсон («Улица коронации»). Он появится в финале спецвыпусков (его можно увидеть в конце трейлера).