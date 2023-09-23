Глава X запостила рекламный ролик с критикой соцсети и насмешкой над Илоном Маском

Генеральный директор X (бывшего Twitter) Линда Яккарино запостила рекламный ролик платформы, содержавший посты с критикой в адрес Илона Маска и обновленной ленты твитов, обратили внимание криптоисследовательница Молли Уайт и издание Gizmodo. Затем она удалила твит и залила его другую версию, уже без противоречивых мнений, а из‑за ошибки были уволены несколько сотрудников.
В среду в аккаунте Яккарино появилось видео, презентующее возможности нового приложения X, такие как видеозвонки, аудиокомнаты, денежные переводы и премиум-подписки на контентмейкеров. Однако презентация начиналась с прокрутки ленты постов, среди которых затесались несколько критиков владельца соцсети.
Автор одного из твитов выразил недовольство новой алгоритмической лентой: «Этот новый алгоритм убил весь интерес к ленте. Теперь в ней полно посредственных аккаунтов с репостами и обсуждения чьих-то отношений просто для роста вовлечения».
Другой пользователь комментировал намерение Маска подать иск о клевете против еврейской правозащитной организации «Лига против клеветы» (Anti-Defamation League). Миллиардер тогда написал, что победа в процессе о клевете помогла бы приобретенной им соцсети «очистить свое имя» от упреков в антисемитизме. Нанесенный ущерб он оценил в половину стоимости Twitter.
«Цена Twitter упала минимум на 50%, и Илон обвинил в этом евреев. Мастерский ход, сэр», — иронизирует над новым владельцем автор твита в ролике.
Этот новый алгоритм убил весь интерес к ленте. Теперь в ней полно посредственных аккаунтов с репостами и обсуждения чьих-то отношений просто для роста вовлечения.
Маск: «Интересно. В нашем случае им придется нести ответственность за то, что оценка нашей стоимости упала в два раза, то есть выплатят 22 млрд».
@RightWingCope: «Цена Twitter упала минимум на 50%, и Илон винит в этом евреев. Мастерский ход, сэр».
Кроме этого в видео попали раздраженная реакция на высказывание комика Билла Мэйхера, высказывание о патриархате, история о плохом опыте общения с неумным специалистом отдела кадров и насмешка над объявлениями о сдаче квартиры. Также издание Fortune упоминает твит президента Джо Байдена.
Их было невозможно заметить без остановки видео и просмотра отдельных кадров. Впрочем, все они были удалены из нового монтажа рекламы.
Вся моя карьера зависит от мужчин. Они давали мне повышение, нанимали, защищали перед приятелями. Шаг за шагом мне удается ее снизить, но как же сильно я жду дня, когда от этого не останется ни следа.
Post-Left Watch: «Билл Махер предложил взглянуть на другую сторону забастовки сценаристов. Он признал, что «стриминги чуть-чуть обдирают авторов», но в целом их требования «чокнутые». Они уверены, что сценаристов обязаны обеспечивать, но это не так».
Eve6: «Работа не обеспечивает тех, кто создает продукт, и обогащает тех, кто не делает ничего» — это отличное описание капитализма».
Когда HR спросил у меня, может ли он передать моему начальнику информацию о моем ПТСР от перенесенной дискриминации, я ответила, что нельзя, пока он не пообещает защитить меня от его мести. Ответное письмо кадровика началось с «*ВЗДОХ*».
Я: «А можно мне хоть где‑то пожить?
Описание каждой квартиры: «Присоединяйтесь к новому поколению. Жилое пространство создано по индивидуальному заказу и открывает возможности для работы и развлечений, всего в паре шагов от незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Манчестер™. Аренда 7 тыс. долларов».
В новой версии ролика появился другой критический твит в адрес Махера, а также шутливый твит с роликом, где в курицу заливают мягкое мороженое, и подписью: «Если вы уговорите официантку, вам разрешат сделать это в Golden Corral». Ироничным выглядит размещенный рядом слоган «Раньше вы заходили сюда за новостями, спортом и культурой».
Яккарино отметила в качестве автора Теда Харрисона, руководителя производственного отдела и ветерана Twitter с шестилетним стажем. Gizmodo предполагают, что над созданием ролика работали и другие люди, и редакторы просто снимали экран, прокручивая свою ленту «Для вас» и не думая о том, что может показать алгоритм.
Как пишет со ссылкой на несколько источников редактор раздела технологий в The New York Times Райан Мак, после этого фиаско из компании были уволены как минимум два человека, несмотря на круглосуточный рабочий график и спешку в создании ролика для большой презентации перед рекламодателями.
Журналист отмечает, что уволенные сотрудники были вынуждены покинуть компанию из‑за создания видеоролика о том, что на самом деле происходит на сайте, хотя его владелец ратует за «свободу слова». По его информации, некоторые работники шокированы и разочарованы таким отношением.