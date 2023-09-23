Глава X запостила рекламный ролик с критикой соцсети и насмешкой над Илоном Маском

Маск: «Интересно. В нашем случае им придется нести ответственность за то, что оценка нашей стоимости упала в два раза, то есть выплатят 22 млрд».

@RightWingCope: «Цена Twitter упала минимум на 50%, и Илон винит в этом евреев. Мастерский ход, сэр».