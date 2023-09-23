«Время на исходе»: у второго сезона «Локи» появился новый тизер

Marvel показала новый тизер второго сезона «Локи». Продолжение сериала про бога обмана появится на Disney+ 5 октября.
По сюжету новых шести серий героя Тома Хиддлстона бесконтрольно забрасывает то в прошлое, то в будущее, что усложняет его охоту на альтернативные версии Канга Завоевателя. Теперь его целью станет изобретатель Виктор Таймли, который выдает себя за изобретателя и представляет людям прошлого технологии будущего. Поэтому сперва Локи и Мёбиусу придется убедить окружающих, что всеобщий любимец на самом деле представляет угрозу.
К своим ролям вернулись Оуэн Уилсон и Джонатан Мейджорс, а также София Ди Мартино. Кроме них на экране появится Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу», он играет архивариуса Управления временными изменениями.
В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».
Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».