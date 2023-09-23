«Время на исходе»: у второго сезона «Локи» появился новый тизер

По сюжету новых шести серий героя Тома Хиддлстона бесконтрольно забрасывает то в прошлое, то в будущее, что усложняет его охоту на альтернативные версии Канга Завоевателя. Теперь его целью станет изобретатель Виктор Таймли, который выдает себя за изобретателя и представляет людям прошлого технологии будущего. Поэтому сперва Локи и Мёбиусу придется убедить окружающих, что всеобщий любимец на самом деле представляет угрозу.