Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

В Риме в клинике Salvator Mundi al Gianicolo умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.
Наполитано скончался в возрасте 98 лет. Причины его смерти не раскрываются. Известно, что в последнее время состояние здоровья Наполитано ухудшилось, из‑за чего он находился в больнице.
Наполитано родился в Неаполе 29 июня 1925 года. Он учился на юридическом факультете Неаполитанского университета имени Фридриха II, увлекался театральной и кинокритикой, в 40-х годах примкнул к итальянским коммунистам.
Он поддержал действия СССР в ходе Венгерского восстания 1956 года, был членом парламента Италии с 1953 года, а с конца 80-х работал в Европарламенте. В 1996–1998 годах был министром внутренних дел, с 2006 по 2015 год — президентом Италии.