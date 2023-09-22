Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

Он поддержал действия СССР в ходе Венгерского восстания 1956 года, был членом парламента Италии с 1953 года, а с конца 80-х работал в Европарламенте. В 1996–1998 годах был министром внутренних дел, с 2006 по 2015 год — президентом Италии.