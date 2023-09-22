Канада ввела санкции против Никиты Нагорного, МГИМО и «Вышки»

На сайте Министерства иностранных дел Канады появилось обновление по антироссийским санкциям. Под ограничения страны попали еще 42 человека и 21 юрлицо.
Среди попавших в стоп-лист организаций: Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», «Юнармия», «Молодая гвардия Единой России», «Движение первых», а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда».
В список физлиц попали гимнаст Никита Нагорный, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель Россотрудничество Евгений Примаков и другие.