Нина Добрев врет друзьям о раке в трейлере комедии «Очень плохая девчонка»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер комедии «Очень плохая девчонка» («Sick Girl»), которая выйдет на экраны 20 октября. Главную роль в ней сыграла звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев.
Актриса исполнила роль Рен Пеппер, которая безнадежно скучает по своим школьным подругам. Чтобы привлечь к себе их внимание, она решает соврать и притвориться тяжелобольной.
План героини работает: девушки вмиг забывают о своих делах и семьях и стремятся поддержать якобы борющуюся с раком подругу. Только вот рака у нее, на самом деле, нет, но признаваться в этом Рен, судя по всему, уже поздно.
Подруг Рен в фильме сыграли Венди МакЛендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Шерри Кола («Безумная поездочка»), Стефани Кениг («Бортпроводница») и Хейли Магнус («Месть от кутюр»). Также в картине снялись Дэн Баккедал («Копы в юбках»), Брэндон Майкал Смит («Второй шанс») и Рэй МакКиннон («Мад»).
Постановщиком и сценаристом ленты стала Дженнифер Крам, для которой «Очень плохая девчонка» будет режиссерским дебютом. Ранее кинематографистка работала в качестве кастинг-менеджера над фильмами «Начало», «Престиж», «Коломбиана».