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В Бостоне откроется кофейня Central Perk. Да, та самая из ситкома «Друзья»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:23

В Бостоне откроется кофейня под названием Central Perk, хорошо известным поклонникам культового американского ситкома «Друзья». Об этом сообщил Hypebeast.

Кофейня расположится в сердце района Бэк-Бэй. Ее открытие запланировано на октябрь. Куратором меню выступил Том Количчио — главный судья конкурса Top Chef и лауреат премии Джеймса Бирда.

Заведение предложит гостям меню из блюд и напитков, вдохновленных популярным шоу. Посетители смогут заказать «Банановый мокко принцессы Консуэлы» или «Шоколадное молоко Чендлера с холодной пенкой».

Для заказа будут доступны не только безалкогольные опции, но и множество видов пива, вина и крепких напитков. Перекусить в Central Perk получится, например, «Сэндвичем с фрикандельками Джоуи» или «Гарнирным саладом Рейчел».

Количчио утверждает, что в меню окажутся «привлекательные и простые блюда, которые лучше всего подавать с чашечкой кофе или премиальным колд-брю».

Отдельное удовольствие фанатам «Друзей» доставит внешний вид кафе. Он в точности повторяет интерьер кофейни из сериала. Над воссозданием пространства работали специалисты Warner Bros. и архитекторы нью-йоркского бюро Glen & Co.

В кофейне можно будет найти уютную гостиную с оранжевым диваном, а также два открытых патио и веранду, выходящую на улицу. В Central Perk предложат купить мерч «Друзей»: одежду, кухонную утварь и коллекционные предметы.

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