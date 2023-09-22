В Бостоне откроется кофейня Central Perk. Да, та самая из ситкома «Друзья»

В Бостоне откроется кофейня под названием Central Perk, хорошо известным поклонникам культового американского ситкома «Друзья». Об этом сообщил Hypebeast.
Кофейня расположится в сердце района Бэк-Бэй. Ее открытие запланировано на октябрь. Куратором меню выступил Том Количчио — главный судья конкурса Top Chef и лауреат премии Джеймса Бирда.
Заведение предложит гостям меню из блюд и напитков, вдохновленных популярным шоу. Посетители смогут заказать «Банановый мокко принцессы Консуэлы» или «Шоколадное молоко Чендлера с холодной пенкой».
Для заказа будут доступны не только безалкогольные опции, но и множество видов пива, вина и крепких напитков. Перекусить в Central Perk получится, например, «Сэндвичем с фрикандельками Джоуи» или «Гарнирным саладом Рейчел».
Количчио утверждает, что в меню окажутся «привлекательные и простые блюда, которые лучше всего подавать с чашечкой кофе или премиальным колд-брю».
Отдельное удовольствие фанатам «Друзей» доставит внешний вид кафе. Он в точности повторяет интерьер кофейни из сериала. Над воссозданием пространства работали специалисты Warner Bros. и архитекторы нью-йоркского бюро Glen & Co.
В кофейне можно будет найти уютную гостиную с оранжевым диваном, а также два открытых патио и веранду, выходящую на улицу. В Central Perk предложат купить мерч «Друзей»: одежду, кухонную утварь и коллекционные предметы.