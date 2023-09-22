Идрис Эльба снялся в ролике о дополнении к игре Cyberpunk 2077

На официальном ютьюб-канале Cyberpunk 2077 появился ролик, посвященный дополнению к игре, который выйдет под названием Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В нем снялся Идрис Эльба.
На протяжении одной минуты актер рассказывает, как следует выживать в мире будущего. Если коротко: «Станьте сильнее, быстрее, лучше».
В дополнении Идрис Эльба играет одну из ключевых ролей. Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Релиз запланирован на 26 сентября.
Phantom Liberty стоит 30 евро или 30 долларов, предзаказ уже доступен. Поиграть смогут владельцы PS5, Xbox Series и ПК. Для русскоязычных будет доступен текстовый перевод, но не дубляж.
Критики уже успели оценить игру до официального выхода. На портале OpenCritic расширение заработало 88 баллов из 100 на основании 68 рецензий.
Основная игра Cyberpunk 2077 вышла под конец 2020 года. После релиза CD Projekt RED пришлось извиняться за многочисленные недоработки, которыми остались недовольны фанаты вселенной. «Афиша Daily» рассказывала историю игры и как реальность не оправдала ожиданий геймеров.