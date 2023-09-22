Идрис Эльба снялся в ролике о дополнении к игре Cyberpunk 2077

Основная игра Cyberpunk 2077 вышла под конец 2020 года. После релиза CD Projekt RED пришлось извиняться за многочисленные недоработки, которыми остались недовольны фанаты вселенной. «Афиша Daily» рассказывала историю игры и как реальность не оправдала ожиданий геймеров.