В Москве создали самую большую в мире картину из носков. Ее героями стали Драник и Сметанка

Белорусский бренд одежды Mark Formelle создал на ВДНХ самую большую в мире картину из носков. Об этом марка сообщила в своем инстаграме*.
Героями изображения стали Драник и Сметанка — их имена написаны прямо на картине. Судя по всему, так бренд хотел напомнить о своих белорусских корнях (и самом популярном среди своих покупателей принте носков).
На создание картины ушло 2407 носков. А собирать ее помогали посетители ВДНХ. «За 2,5 часа совместных усилий все увидели знакомый и любимый поклонниками бренда рисунок Драника со Сметанкой», — отмечают в Mark Formelle.
Рекорд получил статус «мирового». Его зарегистрировали арбитр Международного агентства InterRecord и Реестра рекордов России.
«Во время мероприятия был установлен и личный рекорд гостьей нашего мероприятия: она смогла за 60 секунд надеть 15 носков на одну ногу!» — добавили представители бренда.
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