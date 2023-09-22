ФНС запустил сервис, который помогает придумать имя для ребенка

Федеральная налоговая служба объявила на своем сайте о запуске сервиса по подбору имени для ребенка. Будущим родителям будет помогать специальная форма, куда можно вбить необходимые критерии и получить готовое имя.
Чтобы сгенерировать имя, необходимо ввести пол ребенка, первую букву будущего имени и выбрать, популярное или редкое имя вы хотите получить. По желанию еще можно добавить отчество, длину и местоположение.
Так, например, при запросе «мальчик», «п» и «редкое» сервис выдает имя Петр. Если вы подумали, что имя не слишком редкое, не спешите, параметры рассчитываются только в соответствии с именами, зарегистрированными за последние пять лет.
«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — говорится в сообщении ФНС. Сам сервис уточняет, что популярными именами названы 60% детей за последние пять лет, редкими — 6%.
Генератор имен расположен на сайте ЕГР ЗАГС. Там же при желании можно найти полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года, — от самого популярного до самого редкого.