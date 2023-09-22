Украина разрешила писать «Россия» и «Москва» с маленькой буквы

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины постановила, что написание слов «Россия» и «Москва» со строчных букв больше не будет считаться отклонением от норм украинского языка в текстах неофициального характера. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ведомство.