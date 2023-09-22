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Украина разрешила писать «Россия» и «Москва» с маленькой буквы

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:42

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины постановила, что написание слов «Россия» и «Москва» со строчных букв больше не будет считаться отклонением от норм украинского языка в текстах неофициального характера. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ведомство.

Речь также идет о таких словах, как «Российская Федерация», «Россия», «Москва», «Московия», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ», и подобных.

Комиссия приняла такое решение после обращений вице-премьера Украины Ирины Верещук и официальных писем Института украинского языка и Института языковедения им. А.А.Потебни Национальной академии наук Украины.

После начала военной операции в феврале 2022 года многие украинцы, в частности в соцсетях, стали использовать строчные буквы при обращении к России.

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