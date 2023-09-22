В Индонезии тиктокерка сядет в тюрьму на 2 года за видео, где прочитала молитву и съела свинину

Суд в Индонезии приговорил тиктокерку за ролик, где она произносит молитву и ест свиную кожу, пишет Al Jazeera.
9 марта Лина Лутфиавати, авторка аккаунта @lilumukerji, запостила ролик из кафе на Бали. В нем 33-летняя женщина готовится съесть блюдо из свиной кожи, говорит: «Басмалла (во имя Бога. — Прим. ред.)» — и откусывает. Употребление свинины в пищу запрещено в исламе, именно эту религию исповедует блогерка.
Хотя 33-летняя женщина позже извинилась за публикацию, суд острова Суматра признал ее виновной в соответствии со строгими законами Индонезии о богохульстве в «распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным деятелям и отдельным группам». За это ей присудили наказание в виде лишения свободы на два года, а также штрафа в 16 тыс. долларов.
«Я знаю, что была неправа, но я действительно не ожидала такого наказания», — сказала она журналистам после вынесения приговора во вторник. Она добавила, что попробовала кожу из любопытства.
Около 87% жителей Индонезии исповедуют ислам, и в последнее время в стране вынесены несколько громких приговоров по законам о богохульстве. В апреле ютубер-христианин был отправлен в тюрьму на 10 лет за размещение оскорбительных высказываний об исламе.
В июне полиция Джакарты арестовала шесть человек по обвинению в богохульстве, после того как они предложили бесплатный джин всем, кого зовут Мухаммед или Мария, сообщает Госдепартамент.