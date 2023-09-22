В Индонезии тиктокерка сядет в тюрьму на 2 года за видео, где прочитала молитву и съела свинину

Хотя 33-летняя женщина позже извинилась за публикацию, суд острова Суматра признал ее виновной в соответствии со строгими законами Индонезии о богохульстве в «распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным деятелям и отдельным группам». За это ей присудили наказание в виде лишения свободы на два года, а также штрафа в 16 тыс. долларов.