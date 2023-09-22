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Исторический роман Пола Хардинга и антиутопия Пола Линча: объявлен шорт-лист Букеровской премии

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:23

Стал известен шорт-лист Букеровской премии-2023. В этом году на награду было выдвинуто 163 книги, но в короткий список вошли всего шесть произведений.

Шорт-лист:

  • дебютный роман Четы Мару «Западный переулок» о сестрах-подростках;
  • трагикомедия Пола Мюррея «Укус пчелы»;
  • исторический роман лауреата Пулитцеровской премии Пола Хардинга «Другой Эдем»;
  • антиутопия Пола Линча «Песнь пророка»;
  • дебютный сборник рассказов Джонатана Эскоффери «Если я тебя переживу»;
  • мрачно-смешной роман о росте ксенофобии Сары Бернстайн «Уроки послушания».

«Хотя книги полны надежды, юмора и человечности, они затрагивают многие из наиболее насущных проблем 2023 года: изменение климата, иммиграция, финансовые трудности, преследование меньшинств, политический экстремизм и эрозия личных свобод», — говорится на сайте награды.

Организаторы также подчеркивают, что в книгах, вошедших в шорт-лист, изображены персонажи, ищущие мира и принадлежности или оплакивающие утраченную любовь: «Есть книги, основанные на современной реальности, проливающие свет на позорные эпизоды истории и рисующие страшное будущее».

Победитель Букеровской премии станет известен 26 ноября, он получит 50 тыс. фунтов (около 5,8 млн рублей).

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Пол ЛинчПол Мюррей
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