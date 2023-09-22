Исторический роман Пола Хардинга и антиутопия Пола Линча: объявлен шорт-лист Букеровской премии

Стал известен шорт-лист Букеровской премии-2023. В этом году на награду было выдвинуто 163 книги, но в короткий список вошли всего шесть произведений.
Шорт-лист:
- дебютный роман Четы Мару «Западный переулок» о сестрах-подростках;
- трагикомедия Пола Мюррея «Укус пчелы»;
- исторический роман лауреата Пулитцеровской премии Пола Хардинга «Другой Эдем»;
- антиутопия Пола Линча «Песнь пророка»;
- дебютный сборник рассказов Джонатана Эскоффери «Если я тебя переживу»;
- мрачно-смешной роман о росте ксенофобии Сары Бернстайн «Уроки послушания».
«Хотя книги полны надежды, юмора и человечности, они затрагивают многие из наиболее насущных проблем 2023 года: изменение климата, иммиграция, финансовые трудности, преследование меньшинств, политический экстремизм и эрозия личных свобод», — говорится на сайте награды.
Организаторы также подчеркивают, что в книгах, вошедших в шорт-лист, изображены персонажи, ищущие мира и принадлежности или оплакивающие утраченную любовь: «Есть книги, основанные на современной реальности, проливающие свет на позорные эпизоды истории и рисующие страшное будущее».
Победитель Букеровской премии станет известен 26 ноября, он получит 50 тыс. фунтов (около 5,8 млн рублей).