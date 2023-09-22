В Австралии пройдет научная конференция, посвященная влиянию Тейлор Свифт

Одним из организаторов мероприятия стала профессор Дженнифер Бекетт. По ее словам, идея проведения симпозиума возникла в начале этого года из полусерьезного твита. «Тейлор Свифт действительно имеет очень конкретное влияние в глобальном масштабе на вещи, которые затрагивают всех нас. Мировые лидеры умоляют ее привезти тур Eras в их страну, потому что это приносит экономическую выгоду», — заявила она.