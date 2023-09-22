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В Австралии пройдет научная конференция, посвященная влиянию Тейлор Свифт

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:02

В феврале 2023 года в австралийском университете Мельбурна пройдет Swiftposium, посвященный влиянию Тейлор Свифт. Об этом сообщает CNN.

Научная конференция продлится три дня, с 11 по 13 февраля, и совпадет с приездом певицы в страну с туром Eras. Организаторы мероприятия — ученые из семи университетов Австралии и Новой Зеландии.

«Swiftposium — это гибридная научная конференция, на которой ученые смогут вести критический диалог о популярности Свифт и ее последствиях для целого ряда вопросов, включая гендер, фэндом, поп-культуру, литературу, экономику, музыкальную индустрию и многое другое», — говорится на сайте мероприятия в объявлении о приеме заявок.

Одним из организаторов мероприятия стала профессор Дженнифер Бекетт. По ее словам, идея проведения симпозиума возникла в начале этого года из полусерьезного твита. «Тейлор Свифт действительно имеет очень конкретное влияние в глобальном масштабе на вещи, которые затрагивают всех нас. Мировые лидеры умоляют ее привезти тур Eras в их страну, потому что это приносит экономическую выгоду», — заявила она.

В прошлом месяце Университет штата Аризона объявил о создании курса «Психология Тейлор Свифт — передовые темы социальной психологии». На нем изучат различные социальные явления вроде сплетен и мести в контексте карьеры певицы.

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