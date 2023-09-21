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В Самаре интерсекс-мужчина рассказал, что не может удалить опухоли из‑за запрета транс-перехода

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:43

Житель Самары, родившийся с признаками обоих полов, рассказал порталу 63.ru, что не может удалить матку с опухолями из‑за запрета в России трансгендерного перехода.

Мужчина по имени Максим признался, что до 15 лет жил как девочка. В детстве его называли Ксюшей и наряжали в платья. Однако с наступлением первой менструации он понял, что обладает полноценными признаками обоих полов.

«О том, что я не совсем девочка, мне рассказала гинеколог», — заявил Максим. По его словам, родители хотели растить его как дочь, но так и не решились провести операцию по удалению пенисообразного органа.

В результате Максиму провели только операцию по формированию внешней части женских половых органов. Также Максиму с детства давали женские гормоны, но его диагноз родители решили скрыть даже от него самого.

«Я рос обычной девочкой, однако постоянно считал, что со мной что‑то не так: я чувствовал себя мужчиной. Мне казалось, что раз такое происходит, то это ненормально, и я, наверное, трансгендер»
Максим
житель Самары, родившийся с признаками обоих полов

Он отметил, что «долгое время отгонял от себя эти мысли», покупал косметику и юбки, «старался быть той дочерью, которую хотели родители». «Я нравился мальчикам и был достаточно симпатичной девочкой, однако мне с самим собой было просто отвратительно», — признался он.

В 18 лет Максим окончательно решил стать мужчиной, сменил документы и начал принимать тестостерон. После этого у Максима начались гинекологические проблемы: врачи диагностировали эндометриоз и выявили опухоли на внутренних органах.

«Врачи до сих пор точно не знают, что внутри меня. Либо это два яичника, либо это яичник и яичко. Врачи думают, что одно из них, скорее всего, яичко, потому что оно неадекватно огромное. Однозначно ответить, что это, можно, только если взять у меня биопсию. То есть брать на экспертизу ткань так же, как это делают при раке, но мне этот анализ пока никто не назначил — сказали, что показаний нет», — отметил мужчина.

Максим утверждает, что мужские гормоны в действительности только «отсрочили появление еще больших болячек». Но врачи с мужчиной не согласились: они посчитали тестостерон причиной заболевания. После этого Максим перестал пить гормоны.

Позднее он узнал, что причина опухолей — в выработке одновременно и мужских, и женских гормонов. Чтобы справиться с болезнью, врач порекомендовал ему удалить матку вместе со всеми опухолями.

«Ее необходимо вырезать, и остатки женских органов почистить, так как все эти опухоли пока, судя по всему, доброкачественные. После этого мне должны назначить гормональную терапию, но в маленьких дозировках, чтобы и естественные вырабатывались».
житель Самары, родившийся с признаками обоих полов
Максим

Поскольку документы Максим сменил на мужские, в городских поликлиниках ему отказывают в консультациях гинеколога. Тем не менее, мужчина может сделать операцию платно за 150 тыс. рублей.

Он накопил нужную сумму, но теперь не может быть прооперированным из‑за вступившего в силу закона, запрещающего смену пола и соответствующие операции. Необходимая Максиму операция расценивается законом как косметическая. Ее в России возможно сделать только новорожденному с диагнозом «гермафродитизм».

«Пока мои опухоли не перейдут полноценно в раковые — все вот эти процедуры с маткой будут считаться косметическим вмешательством», — рассказал Максим.

Опрошенные изданием врачи и юристы заявили, что специалисты из Самары, которые отказываются помочь Максиму, неверно трактовали закон. Они порекомендовали мужчине получить направление на лечение в Москве и сделать расширенный анализ кариотипа — индивидуального набора хромосом.

«Это поможет определить необходимость менять пол в ту или иную сторону. Если кариотип будет мужской, то ему без проблем согласятся сделать операцию по удалению матки. А вот если женский — это осложняет ситуацию, но всё же не делает ее решение невозможным», — пояснил уролог и андролог Марк Гадзиян.

Право операции для Максима подтвердил и создатель закона о запрете смены пола Виталий Милонов. Он напомнил, что гермафродитизм — это «врожденный порок», допускающий лечение.

«В этом случае по решению врачей операция, конечно, может быть проведена. Не по этим липовым справкам, которые трансгендеры получают за рубль пятьдесят в переходе, а именно по решению врачей. Это болезнь, чего уж тут… Нельзя осуждать человека, это его трагедия, а не решение его свободной воли. Не он сам решил поменять себе геном. Это дефект, так что, конечно, нужно делать то, что необходимо»
Виталий Милонов
Автор закона о запрете смены пола в России
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