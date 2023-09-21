На ютуб-канале Sky Cinema опубликовали трейлер фильма «Dance First», посвященного жизни ирландского писателя Сэмюела Беккета, известного как одного из основоположников театра абсурда, нобелевского лауреата и автора пьесы «В ожидании Годо».
Роль выдающегося литератора в байопике сыграл Гэбриель Бирн, известный по лентам «Реинкарнация» и «Академия вампиров». Юного Беккета в картине представил Фионн О’Ши («Нормальные люди»).
Вместе артисты рассказали историю жизни писателя через призму его непростых отношений с Джеймсом Джойсом, его женой Сюзанной и любовницей Барбарой Брей. Режиссером картины стал Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»).
Сценарий фильма написал Ник Форсайт («Золото», «Вина»). В актерский состав проекта вошли Эйдан Гиллен («Игра престолов»), Сандрин Боннэр и Максин Пик. Премьера картины в кинотеатрах состоится 3 ноября.
Сэмюел Беккет родился 13 апреля 1906 года в пригороде Дублина. Он изучал английскую литературу и языки в Тринити-колледже, преподавал в Белфасте, а затем переехал в Париж, где провел большую часть жизни. К концу 20-х годов Беккет начал заниматься литературой и сблизился с Джойсом, другим выдающимся писателем того времени.
В 30-х Беккет столкнулся с депрессией, а в 40-х присоединился в французскому Сопротивлению. Он спасался от преследования Гестапо на юге Франции, где написал роман «Уотт». После войны писатель выпустил «В ожидании Годо», а также прозаическую трилогию «Моллой», «Малон умирает» и «Безымянный».
В 1969 году Беккет получил Нобелевскую премию по литературе «за новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом». Умер писатель в 1989 году.