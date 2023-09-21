В Госдуму внесут законопроект, позволяющий набирать в Росгвардию добровольцев

В Госдуму внесут законопроект, который позволит набирать в Росгвардию добровольцев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.
Он заявил, что вместе с коллегами по Госдуме и Совфеду подготовил пакет иницитив, касающихся Росгвардии. «Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны», — пояснил он.
По словам депутата, эти инициативы «обусловлены активным участием» Росгвардии в военных действиях на территории Украины и «выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны».
«Сегодня — росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом», — написал Хинштейн.
Он назвал возможность набирать добровольцев в Росгвардию «вполне логичной» в текущих условиях. Законопроект предлагает допустить добровольцев «в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контр-террористических операций».
«Важно, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны — в случае принятия этих инициатив распространятся и на добровольцев Росгвардии», — добавил депутат.
Хинштейн подчеркнул, что его инициативы не касаются бывших бойцов ЧВК «Вагнер», которых по слухам переведут в состав Росгвардии. «Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности», — отметил депутат.