В Госдуму внесут законопроект, позволяющий набирать в Росгвардию добровольцев

Он заявил, что вместе с коллегами по Госдуме и Совфеду подготовил пакет иницитив, касающихся Росгвардии. «Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны», — пояснил он.