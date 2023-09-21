Никита Михалков предложил использовать на уроках географии вышитую карту России

Российский режиссер Никита Михалков предложил учителям географии использовать на уроках в школах вышитую карту России. Об этом он заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале главы Чувашии Олега Николаева.
Кинематографист прокомментировал создание творческого проекта «Вышитая карта России». Он назвал его «очень красивым» и «очень полезным», «талантливо придуманным» и «самобытным».
«Я бы эту зародившуюся на фоне этой идеи игру просто ввел бы в школах. Так на уроках географии бы изучать свою малую родину и большую тоже. Это замечательная идея», — заявил Михалков.
Режиссер отметил, что преимуществом вышитой карты является «то, что она не редактировалась, никем не курировалась». Она отражает, по мнению кинематографиста, как люди «чувствуют свою родину».
Проект «Вышитая карта России» появился в 2022 году в Чувашии. Мастера из различных регионов создали карту страны и ее субъектов с использованием традиционных орнаментов и символов.
В августе 2023 году в Чебоксарах прошел фестиваль «Вышитая Россия». На нем представили вышитые вручную карты 70 регионов, в создании которых участвовали свыше тысячи человек.