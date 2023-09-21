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София Вергара в роли наркобаронессы в первом тизере «Грисельды» от создателя «Нарко»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:23

Netflix выпустил тизер мини-сериала «Грисельда» от создателей «Нарко». Его премьера состоится 25 января 2024 года.

В основу проекта легла биография колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко, которую в народе называли Крестной матерью. Сюжет расскажет, как Бланко создавала один из самых прибыльных наркокартелей в истории, одновременно воспитывая троих своих сыновей.

После иммиграции из Колумбии в 1970–80-е годы она занималась торговлей кокаином в Нью-Йорке и Майами, а затем была арестована в 1985 году. Бланко стала первой в истории женщиной-преступницей, ставшей миллиардершей.

Роль Грисельды в шоу исполнила София Вергара («Мачете убивает»). Помимо нее, в актерский состав вошли Альберто Герра («Нарко: Мексика»), Ванесса Ферлито («Сопрано»), Альберто Амманн («Нарко»), Кристиан Тэппен («Великое ограбление») и другие.

Шоураннером проекта выступил постановщик «Нарко» и «Нарко: Мексика» Андрес Баис. Сценарий написали Ингрид Эскахеда («Правосудие») и Даг Миро («Нарко»).

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София ВергараВанесса ФерлитоАльберто АмманнАндрес БаисИнгрид ЭскахедаДаг Миро
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