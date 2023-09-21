В галерее ArtMaison пройдет фотовыставка «Я буду жить!» с участием пациентов НМИЦ гематологии

В московской галерее ArtMaison 23 сентября стартует фотопроект «Я буду жить!», в котором принимают участие пациенты Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.
Проект призван рассказать истории людей, справившихся с онкологическими заболеваниями крови, и помочь тем, кто борется с недугом сейчас, поверить в выздоровление. Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с лейкозом.
В течение недели с 23 по 29 сентября в ArtMaison состоятся мероприятия, которые повысят осведомленность о гематологических заболеваниях. Среди них — встречи с участниками фотопроекта и встречи доноров и пациентов.
В галерее выступят врачи-гематологи НМИЦ гематологии Елена Паровичникова, Лариса Кузбмина, Мария Довыденко и Ольга Покровская, а также врач-трансфузиолог Татьяна Гапонова.
Они вместе с другими специалистами расскажут, как повысить качество жизни во время лечения, как предотвратить анемию и другие проблемы, связанные с неправильным питанием, и как улучшить контроль над собственными эмоциями.
Посетить мероприятия можно по предварительной регистрации. Кроме того, желающие могут подключиться к онлайн-трансляциям в телеграм-канале НМИЦ гематологии и в соцсети «ВКонтакте».