Руперт Мердок покинет пост председателя Fox Corporation и News Corp. Место магната займет его сын

«Я пишу, чтобы сообщить всем вам, что я решил перейти на должность почетного председателя совета директоров Fox и News. Всю свою профессиональную жизнь я ежедневно занимался новостями и идеями, и это не изменится. Но пришло время, когда я должен перейти к другим обязанностям, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые люди и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана», — говорится в письме медиамагната.