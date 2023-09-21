Руперт Мердок покинет пост председателя Fox Corporation и News Corp. Место магната займет его сын

Медиамагнат Руперт Мердок покидает пост председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp. Об этом сообщает Fox News.
О своем решении Мердок сообщил коллегам в письме, отметив, что находится в добром здравии. Официально он отойдет от дел в ноябре, место председателя обеих компаний займет его сын Лахлан Мердок.
«Я пишу, чтобы сообщить всем вам, что я решил перейти на должность почетного председателя совета директоров Fox и News. Всю свою профессиональную жизнь я ежедневно занимался новостями и идеями, и это не изменится. Но пришло время, когда я должен перейти к другим обязанностям, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые люди и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана», — говорится в письме медиамагната.
Мердок отметил, что гордится тем, чего компании добились за десятилетия совместной работы. «Я во многом обязан своим коллегам, чей вклад в наш успех иногда не виден за пределами компании, но глубоко ценится мной. Будь то водители грузовиков, развозящие наши газеты, уборщицы, которые трудятся, когда мы уже ушли из офиса, <…> — мы были бы менее успешны и оказывали бы меньшее позитивное влияние на общество без вашей ежедневной самоотдачи».
После отставки Мердок станет почетным председателем Fox Corporation и News Corp и будет предоставлять консультации обеим компаниям. В своем письме медиамагнат добавил, что борьба за свободу слова и свободу мысли никогда не была столь острой и его семья по-прежнему твердо привержена этому делу.
Руперт Мердок основал News Corporation в 1979 году, в середине 2013 года он разделил компанию на две части. Образ медиамагната лег в основу характера главного героя Логана Роя хитового телесериала «Наследники», которого сыграл Брайан Кокс.