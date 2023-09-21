«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Рейсы начнут осуществляться с 23 декабря из Шереметьево три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Из Гонконга «Аэрофлот» будет летать по средам, пятницам и воскресеньям.
По данным авиакомпании, для перелетов задействуют лайнеры Airbus A330 (эконом- и бизнес-классы). В «Аэрофлоте» выразили уверенность, что маршрут будет востребован для туризма и деловых визитов.
14 сентября авиакомпания объявила о планах перевезти 47 млн пассажиров в 2024-м. В этом году пассажиропоток группы «Аэрофлот» по сравнению с показателями 2022-го в июне вырос на 15,7% (до 4,3 млн человек). За январь–август пассажиропоток группы вырос на 16,2% (до 31,2 млн).