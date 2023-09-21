«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Гонконг

14 сентября авиакомпания объявила о планах перевезти 47 млн пассажиров в 2024-м. В этом году пассажиропоток группы «Аэрофлот» по сравнению с показателями 2022-го в июне вырос на 15,7% (до 4,3 млн человек). За январь–август пассажиропоток группы вырос на 16,2% (до 31,2 млн).