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«Мы должны сделать все правильно»: вышел трейлер сериала «Точка кипения»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:50

Би-би-си показала дебютный трейлер сериала «Точка кипения» по мотивам одноименного фильма. Его премьера состоится 1 октября.

Действие сериала разворачивается через восемь месяцев после окончания картины. По сюжету сушеф Карли становится шеф-поваром и вместе с прежней командой пытается привести к успеху новый лондонский ресторан Point North.

«В условиях, когда необходимо привлечь новых клиентов, а финансовые трудности заставляют бизнес оставаться прибыльным, команда должна найти способ управлять своей сложной личной жизнью и при этом изо дня в день создавать качественные блюда», — гласит синопсис.

Стивен Грэм, Винетта Робинсон, Ханна Уолтерс, Рей Пантаки, Гэри Ламонт, Айна Роуз Дейли, Таз Скайлар, Дэниел Ларкай, Стивен МакМиллан и Идзука Хойл вновь вернутся к своим ролям.

Фильм «Точка кипения» получил четыре номинации на BAFTA и 11 номинаций на премию BIFA (выиграл четыре).

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Стивен ГрэмВинетта РобинсонХанна УолтерсСтивен Макмиллан
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