«Мы должны сделать все правильно»: вышел трейлер сериала «Точка кипения»

«В условиях, когда необходимо привлечь новых клиентов, а финансовые трудности заставляют бизнес оставаться прибыльным, команда должна найти способ управлять своей сложной личной жизнью и при этом изо дня в день создавать качественные блюда», — гласит синопсис.