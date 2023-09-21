В Подмосковье разрешили охотиться на чаек. Власти пояснили: это пригодится в случае птичьего гриппа

Мособлдума приняла закон, который относит чаек к охотничьим ресурсам. На этих птиц будут охотиться в случае вспышки птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний.
«Как дичь охотникам они неинтересны, так как не относятся к съедобным видам. Тем более что обязательно нужно получить разрешение на добычу любых охотничьих ресурсов», — заявил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Чтобы «отогнать от наших птичьих хозяйств чаек» в случае вспышки инфекции их нужно внести с соответствующий перечень, пояснил он.
«Там будет по ситуации — то ли отстрел, то ли отпугивание чаек, которые больны. Самый сложный вопрос — у нас есть несколько видов чаек, которые внесены в Красную книгу. С одной стороны, их отличить просто — одна большая серебристая чайка, а других сложнее — там еще три вида», — рассказал «Подъему» Шапкин. Однако отличить их друг от друга все же можно.
На территориях 17 субъектов зарегистрировано 37 случаев возникновения высокопатогенного гриппа птиц, поделились в Мособлдуме. Все вспышки птичьего гриппа в мае этого года были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек.