В Подмосковье разрешили охотиться на чаек. Власти пояснили: это пригодится в случае птичьего гриппа

«Там будет по ситуации — то ли отстрел, то ли отпугивание чаек, которые больны. Самый сложный вопрос — у нас есть несколько видов чаек, которые внесены в Красную книгу. С одной стороны, их отличить просто — одна большая серебристая чайка, а других сложнее — там еще три вида», — рассказал «Подъему» Шапкин. Однако отличить их друг от друга все же можно.