Отис выходит на откровенный разговор в финальном трейлере «Полового воспитания»

В ролике Отис рассказывает о себе и трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться. В четвертом сезоне герой попадает в колледж, где планирует и дальше практиковать секс-терапию, пока еще не зная, что ради этой должности ему придется конкурировать. Мейв в этот момент уезжает в США и встает на путь писателя.