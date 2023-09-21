Отис выходит на откровенный разговор в финальном трейлере «Полового воспитания»

В ролике Отис рассказывает о себе и трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться. В четвертом сезоне герой попадает в колледж, где планирует и дальше практиковать секс-терапию, пока еще не зная, что ради этой должности ему придется конкурировать. Мейв в этот момент уезжает в США и встает на путь писателя.
Главные роли в четвертом сезоне «Полового воспитания» вновь играют Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. А вот часть актеров второстепенных ролей после предыдущего сезона покинули проект — в их числе Ракхи Такрар, Таня Рейнолдс, Патришия Аллисон и Симона Эшли.
По сюжету Отис и Эрик поступают в Кавендишский колледж, Мейв исполняет свою мечту и начинает учиться в престижном университете Уоллеса, Эйми впервые остается без отношений и лучшей подруги рядом, и у нее появляется время на увлечение искусством.